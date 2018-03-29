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Bozyazılı üreticilerden Mehmetçiğe 19 ton muz

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:33 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) teröristlere karşı Afrin’de başlattığı ve zaferle sonuçlandırdığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ndaki başarı nedeniyle Mersin’de Bozyazı Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği ile muz üreticileri, Mehmetçiğe teşekkür etmek için ikram olarak 19 ton muz teslim etti.Bozyazı’dan tıra yükledikleri bin 350 kasa toplamda 19 ton muz, Bozyazı Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Mustafa Şen ve yönetimi tarafından Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası’na, Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere teslim edildi.Afrin operasyonundaki zaferlerinden dolayı Mehmetçiklere teşekkür ikramı olarak muzları teslim ettiklerini belirten Şen, “Bölge halkımızın ve esnafımızın en içten duaları ile gönderdikleri kendi üretimimiz muzları askerimize ikram edilmek üzere birliğimize teslim ettik.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) teröristlere karşı Afrin’de başlattığı ve zaferle sonuçlandırdığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ndaki başarı nedeniyle Mersin’de Bozyazı Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği ile muz üreticileri, Mehmetçiğe teşekkür etmek için ikram olarak 19 ton muz teslim etti.
Bozyazı’dan tıra yükledikleri bin 350 kasa toplamda 19 ton muz, Bozyazı Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Mustafa Şen ve yönetimi tarafından Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası’na, Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere teslim edildi.
Afrin operasyonundaki zaferlerinden dolayı Mehmetçiklere teşekkür ikramı olarak muzları teslim ettiklerini belirten Şen, “Bölge halkımızın ve esnafımızın en içten duaları ile gönderdikleri kendi üretimimiz muzları askerimize ikram edilmek üzere birliğimize teslim ettik. Bozyazı ilçemizde muz üreticileri esnafımız ve komisyoncu esnafımız olarak muz kampanyası organize ettik. Afrin’deki zaferden sonra askerlerimize teşekkür ikramımız bu. Başarılarının devamını diliyorum. Bozyazı ve Anamur halkının duaları, dualarımız Mehmetçiklerimizle. Sınırlarımızdaki bu terör yuvalarının Musul ve Kerkük’e kadar temizlenmesini istiyoruz inşallah” dedi.
Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası isminin verildiği şehidin de Mersin Anamurlu olduğunu belirten Şen, “Burası Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası tesadüf oldu. Şehidimiz Mersin Anamurlu onun ismini vermişler buraya. Ayrı bir duygu oldu elbette. Bu ikramlarımızı askerlerimiz afiyetle yesin. Onlar her zaman bizlerin duasındadır. Allah tüm Mehmetlerimizi korusun” diye konuştu.

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