Bremen İslam Federasyonu ve İslam Şurası iftar verdi

BREMEN (AA) - Bremen’de faaliyet gösteren İslam Federasyonu (İFB) ile İslam Şurası tarafından verilen iftar yemeği, siyaset, iş ve STK temsilcilerinden Türk ve Almanlar'ı bir araya getirdi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) hizmet ve eğitim merkezi binasında gerçekleşen iftar programına Bremen Eyalet Başbakanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Carsten Sieling, İGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş, Türk kökenli eyalet milletvekilleri Mustafa Güngör, Mehmet Acar (SPD), Dr. Oğuzhan Yazıcı (CDU) ve Mustafa Kemal Öztürk (Yeşiller) ile birlikte çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Bremen Eyalet Başbakan Dr. Carsten Sieling, Bremen'de verilen iftarın takdire şayan bir gelenek halini aldığını belirterek, iftara severek geldiğini ifade etti.

Sieling komşuların ve yabancıların davet edildiği zengin ve fakirin aynı sofrayı paylaştığı iftar programlarından çok mutlu olduğunu dikkati çekerek, "Müslümanlar elbette Almanya ve Bremen’e aittir. Biz her zaman sizlerin yanındayız. Burası sizlerinde vatanıdır." diye konuştu.

İFB Başkanı Ekrem Kömürcü de Ramazan ayının önemine işaret ederek, inançların istenildiği şekilde yaşanması gerektiğini vurguladı.

