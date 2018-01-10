HABER

Brent petrolün varili 69 doları aştı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 02:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Londra Brent tipi petrolün varil fiyatı 6 Mayıs 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Uluslararası en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 69 doların üzerine çıktı.

Londra Brent tipi petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 artış göstererek yerel saatle 17.15'te (TSİ 01.15) 69,28 dolara kadar tırmandı ve 6 Mayıs 2015'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,8 değer kazanarak yerel saatle 16.45'te (TSİ 00.45) 63,47 dolara kadar yükseldi ve 9 Aralık 2014'ten beri en yüksek seviyesini gördü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasının bu yılın sonuna kadar uzatılmasına işaret eden uzmanlar, bunun küresel petrol piyasasında arz fazlasını azaltarak petrol fiyatlarının yükselmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Öte yandan uzmanlar, ABD'nin ham petrol üretiminin yükselmeye devam etmesi durumunda fiyatlarda tekrar düşüş olabileceği uyarısında bulundu.

Piyasalar yarın açıklanacak ABD'nin haftalık ham petrol stokları ve üretimindeki değişime odaklandı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!

İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!

Akaryakıtta nasıl tasarruf edilir?

Akaryakıtta nasıl tasarruf edilir?

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cezaevindeki mahkumlar böcek ilacından zehirlendi

Cezaevindeki mahkumlar böcek ilacından zehirlendi

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum

Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı

Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı

Askerlerin cenazeleri 54 yıl sonra götürüldü

Askerlerin cenazeleri 54 yıl sonra götürüldü

Küçük çocuğu sokak ortasında taciz etmişti! Bisikletli sapık tutuklandı

Küçük çocuğu sokak ortasında taciz etmişti! Bisikletli sapık tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.