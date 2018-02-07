HABER

Brexit sonrası AP'de sandalye dağılımı değişecek

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 23:52 | Son Güncelleme

İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra Avrupa Parlamentosundaki üye sayısının 751'den 705'e düşürülmesi kararlaştırıldı

STRAZBURG (AA) - İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasından sonra Avrupa Parlamentosundaki (AP) üye sayısının 751'den 705'e düşürüleceği belirtildi.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda, AP'deki üye sayısı ve Brexit sonrası ülkelere ayrılacak sandalye oranları ele alındı.

İngiltere'nin kesin bir şekilde AB’den ayrılması ve ayrılık işlemlerinin sona ermesi halinde yürürlüğe konulacak düzenlemeye göre, AP'deki toplam üye sayısı 751'den 705'e düşürülecek. Düzenlemeye göre, mevcut durumda İngiltere'ye ait olan 73 sandalyeden 46'sı muhtemel yeni üye veya üyelere verilmek üzere boş bırakılırken, kalan 27 koltuk ise 14 üye ülke arasında paylaştırılacak.

Nüfus büyüklüklerine göre AP'de yeterli derecede temsil edilmediği düşünülen bu 14 ülkeden Fransa ve İspanya'ya 5, Hollanda ve İtalya'ya 3, İrlanda'ya 2 üye verilirken, Almanya, Belçika ve Bulgaristan'ın üye sayısı sabit kalacak.

AB Sözleşmesi gereği parlamento üyelerinin sayısı başkan dahil 751’den fazla olamıyor. Bir üye ülkenin AP’de temsil edileceği koltuk sayısı en fazla 96, en az ise 6 olarak belirlenmiş durumda.

AP’nin aldığı bu kararı AB Zirvesi’nin oybirliği ile onaylaması ve ardından tekrar AP’nin nihai oylama ile kesin olarak kabul etmesi gerekiyor. AB üye ülkelerinin liderlerinin, 2019-2024 dönemi AP’de koltuk dağılımı ve işleyişi hakkında kararlar almak üzere yakın zamanda gayriresmi bir zirvede bir araya gelmeleri bekleniyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 AP seçimleri Avrupa Parlamentosu (AP) Brexit İngiltere'nin AB'den çıkış süreci

En Çok Okunan Haberler

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Gökçe Bahadır'dan sonra Aslıhan Gürbüz de makyajsız

Gökçe Bahadır'dan sonra Aslıhan Gürbüz de makyajsız

ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal destek!

ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal destek!

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'yı hareketlendirecek 'Afrin öncesi-Afrin sonrası' anketi! Abdulkadir Selvi yazdı

Ankara'yı hareketlendirecek 'Afrin öncesi-Afrin sonrası' anketi! Abdulkadir Selvi yazdı

Günlük burç yorumları 8 Şubat Perşembe - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Günlük burç yorumları 8 Şubat Perşembe - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

Finlandiya’da yayınlanan belgesel, FETÖ’cü çifti ele verdi

Finlandiya’da yayınlanan belgesel, FETÖ’cü çifti ele verdi

Kuşadası Esnaf Odası’nda devir teslim yapıldı

Kuşadası Esnaf Odası’nda devir teslim yapıldı

Özel kuvvetlerden ‘Silme operasyonu’

Özel kuvvetlerden ‘Silme operasyonu’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.