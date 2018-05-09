Brexit sonrası ilk AB bütçesi birliği böldü

AB bütçesinin en büyük katkı sağlayan ülkesi Almanya, bütçenin artırılmasına genel anlamda sıcak bakmasına rağmen üye ülkeler arasındaki "yük paylaşımının" daha adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini savunuyor.

İngiltere'nin AB'den ayrılması birlik bütçesinde yaklaşık 13 milyar avroluk bir açığa yol açacak. En az iki yıl sürmesi beklenen bütçe müzakerelerinin, 27 üye devletin sığınmacı sorunu gibi çatışan menfaatleri nedeniyle zorlu geçmesi öngörülüyor.

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'de gelirlerin 1 trilyon 135 milyar avro olarak belirlenmesi Brexit sonrası küçülecek birliğin bütçesinin artırıldığı anlamına geliyor.

Alman savunma ve dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, "Almanya AB'yi güçlendirmek için sorumluluk almaya hazır, ancak tüm üyelerin yük paylaşımını üstlenmesi gerekiyor." ifadesi bulunuyor. Aynı açıklamada bütçedeki büyümenin Almanya'ya her yıl ek 10 milyar avroya mal olacağına dikkati çekiliyor.

Diğer önemli katkı sağlayan ülkelerden Hollanda ise bütçe önerisine açık bir şekilde karşı çıkıyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Brexit sonrasında "daha küçük AB daha düşük bir bütçe anlamına gelmeli" diyerek Hollanda için önerinin kabul edilemez olduğunu açıkladı ve bütçe müzakerelerinin zorlu geçeceğine işaret ediyor.

Avusturya da bütçe önerisinin katkı sağlayan ülkelere "çok fazla yük bindirdiğini" savunuyor. Başbakan Sebastian Kurz, "Bu öneri kabul edilebilir bir çözümden çok uzak. Amacımız Brexit sonrasında AB bütçesinin daha azalmış, ekonomik ve verimli bir bütçe olması." diye konuşmuştu.

Genel anlamda AB bütçesinin büyütülmesini destekleyen Fransa'nın bütçe önerisinin Ortak Tarım Politikası kısmına sert bir bir şekilde karşı çıktığı görülüyor. Bütçe tasarısı bu çerçevede yüzde 5'lik bir kısıntıya gidilmesini öneriyor.