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"Brexit'ten sonra keskin sınırlar olmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 23:15 | Son Güncelleme

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar: - "Brexit'ten sonra İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda arasında keskin sınırların olmayacağına inanıyorum"

ZAGREB (AA) - İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) sonrasında İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda arasında "keskin" sınırların olmayacağına inandığını söyledi.

Varadkar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Hırvat mevkidaşı Andrej Plenkovic ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Varadkar, İrlanda'dan çok sayıda turistin Hırvatistan'ı ziyaret ettiğini ifade ederek, "İki ülkenin bağımsızlık mücadelesi, nüfus ve diaspora gibi benzer yönleri mevcut." dedi.

Varadkar, Brexit sürecini de değerlendirerek, "Brexit'ten sonra AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda arasında keskin sınırların olmayacağına inanıyorum." diye konuştu.

İrlanda'nın Brexit süreciyle son derece meşgul olduğunu dile getiren Varadkar, "Ancak AB düzeyinde birlik olmaya da destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

Plenkovic de ülkesinin Schengen ve Avro Bölgesi'ne dahil olmayı hedeflediğini söyleyerek, Brexit kapsamında İrlanda'nın Kuzey İrlanda ile sınır sorunu yaşamasından endişe duyduklarını aktardı.

Brexit sürecinde Birleşik Krallık, AB ve İrlanda'nın kayıplar yaşadığını belirten Plenkovic, "İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında önümüzdeki dönemde uygulanacak çözümün gıda ve sağlık güvenliği çerçevesinde olmasını temenni ediyorum. Sınır probleminin de Kuzey İrlanda'da siyasi istikrarsızlık sağlamadan tamamlanmasını diliyorum." dedi.

Plenkovic, iklim değişikliği, istihdam olanakları, fon kullanımı ve altyapı gibi konuları da ele aldıklarını sözlerine ekledi.

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