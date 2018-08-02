HABER

Brezilya'dan gelen kadının midesinden 51 kapsül uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 09:54 | Son Güncelleme

Brezilya'dan gelen kadının midesinden 51 kapsül içinde 600 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Brezilya Sao Paulo'dan Atatürk Havalimanı'na gelecek bir kadının uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri 27 Temmuz'da Brezilya uyruklu P.A.M.A'yı Atatürk Havalimanı'nda gözaltına aldı. Üstünde ve valizinde yapılan aramada herhangi bir şey bulunamayınca uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, zanlıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

79ef439e69d4690d28cd5fb17d1014ea

Hastanede röntgen filmi çekilerek kontrol edilen P.A.M.A'nın 51 kapsül halinde 600 gram kokain yuttuğu belirlendi. Kapsüller çıkarıldıktan sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. P.A.M.A'nın havalimanındaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

32e8bffcfa00cc99c4de84de0f6a830d

DHA

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Taksim'in ortasında 'zombi' gibi krize girdi!Taksim'in ortasında 'zombi' gibi krize girdi!
Çorum'da engelli genç darp edilmiş halde bulunduÇorum'da engelli genç darp edilmiş halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı kokain uyuşturucu brezilya

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

Diğer Haberler
Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında başlıyor, kaçında bitiyor? Arife hangi gün?

Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında başlıyor, kaçında bitiyor? Arife hangi gün?

Joker deşifre olunca camdan atladı!

Joker deşifre olunca camdan atladı!

Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos: Devir serisi durmak bilmiyor!

Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos: Devir serisi durmak bilmiyor!

Meteoroloji'den iki ilçe için 'ani taşkın' uyarısı

Meteoroloji'den iki ilçe için 'ani taşkın' uyarısı

Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm haberi!

Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm haberi!

Taksim'in ortasında 'zombi' gibi krize girdi!

Taksim'in ortasında 'zombi' gibi krize girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.