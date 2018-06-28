Brezilya taraftarı Lübnanlı genç bıçaklanarak öldürüldü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'nın son 16 turuna kalmasını kutlayan Lübnanlı bir genç, bıçaklanarak öldürüldü.

Yaşamını yitiren 17 yaşındaki Brezilya taraftarı Muhammed Zahar'ın yakınlarının anlattığına göre, Zahar, dün oynanan Brezilya-Sırbistan maçı sonrası havai fişek ile kutlama yaptı. Kupada Almanya'yı desteklediği öğrenilen komşusu Ali Berita ise durumdan rahatsız olduğunu belirtti.

İki genç arasındaki sözlü tartışmanın, kavgaya dönüşmesinin ardından Zahar bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Emniyet kaynakları da olayın Brezilya'nın kazanmasının ardından yapılan kutlamalardan komşuların rahatsız olması neticesinde geliştiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın 14. gününde, E Grubu'nda Brezilya, 2-0'lık Sırbistan galibiyetiyle lider olarak son 16 turuna yükselmişti.

F Grubu mücadelesinde ise dün Güney Kore, Almanya'yı 2-0 yenmişti. Son dünya şampiyonu Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez grup aşamasında elenmişti.

