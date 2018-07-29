Brezilya'da 8 otobüs ateşe verildi, kamu binalarına ateş açıldı

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da 8 halk otobüsü ateşe verildi ve bazı kamu binalarına ateş açıldı.
Ceara eyaleti polisi, dün gece Fortaleza kentinin farklı yerlerinde 8 otobüsün molotofkokteyli atılarak yakıldığını, bazı kamu binalarına da ateş açıldığını belirtti.
Saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Ceara kamu güvenlik dairesi, saldırılarla bağlantılı olduğu düşünülen 3 kişinin tespit edildiğini belirtirken, şüphelilerin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.
Saldırıların neden gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.
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