HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Brezilya'da artan cinayet oranları ekonomiyi olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 23:05 | Son Güncelleme

Brezilya'da artan cinayet oranları ekonomiyi olumsuz etkiliyor

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da artan cinayet oranlarının ülke ekonomisine büyük zarar verdiği ve kamu güvenliği maliyetlerinin hızla artmasına yol açtığı bildirildi.

Rio de Janeiro merkezli düşünce kuruluşu Igarape ve Brezilya hükümeti tarafından hazırlanan raporda, ülkede 1996 ve 2015 yılları arasında işlenen cinayetlerin, potansiyel üretim kapasitesinde 119 milyar dolardan fazla kayba neden olduğu belirtildi.

Raporda, belirtilen zaman aralığında hem kamu hem özel güvenlik maliyetlerinin üçe katladığı vurgulandı.

Raporda ayrıca, Brezilya'da işlenen suçların toplam maliyetinin, gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 4'üne eşit olduğu kaydedildi.

Brezilya Kamu Güvenliği Forumu ve kamu araştırma enstitüsü IPEA tarafından yürütülen çalışmada, ülkede sadece 2016 yılında 62 bin 517 cinayet işlendiği belirtilmişti. Araştırmacılar, 2006-2016 arasında 553 bin kişinin cinayete kurban gittiğini ifade etmişti.

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
Denizli'deki sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilediDenizli'deki sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Başbakan Yıldırım: Kandil'deki inlerini başlarına geçireceğiz (2)Başbakan Yıldırım: Kandil'deki inlerini başlarına geçireceğiz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya cinayet oranları Igarape

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Diyarbakır'da halka uyarı!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Diyarbakır'da halka uyarı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması: Bence şartlar oluştu

Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması: Bence şartlar oluştu

Başbakan Binali Yıldırım'dan jandarmalara intibak müjdesi!

Başbakan Binali Yıldırım'dan jandarmalara intibak müjdesi!

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

Şırnak'taki operasyonda PKK'nın sözde bölge sorumlusu Zinar Bagog kod adlı Zinar Avcı öldürüldü

Şırnak'taki operasyonda PKK'nın sözde bölge sorumlusu Zinar Bagog kod adlı Zinar Avcı öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.