Brezilya'da artan cinayet oranları ekonomiyi olumsuz etkiliyor

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da artan cinayet oranlarının ülke ekonomisine büyük zarar verdiği ve kamu güvenliği maliyetlerinin hızla artmasına yol açtığı bildirildi.

Rio de Janeiro merkezli düşünce kuruluşu Igarape ve Brezilya hükümeti tarafından hazırlanan raporda, ülkede 1996 ve 2015 yılları arasında işlenen cinayetlerin, potansiyel üretim kapasitesinde 119 milyar dolardan fazla kayba neden olduğu belirtildi.

Raporda, belirtilen zaman aralığında hem kamu hem özel güvenlik maliyetlerinin üçe katladığı vurgulandı.

Raporda ayrıca, Brezilya'da işlenen suçların toplam maliyetinin, gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 4'üne eşit olduğu kaydedildi.

Brezilya Kamu Güvenliği Forumu ve kamu araştırma enstitüsü IPEA tarafından yürütülen çalışmada, ülkede sadece 2016 yılında 62 bin 517 cinayet işlendiği belirtilmişti. Araştırmacılar, 2006-2016 arasında 553 bin kişinin cinayete kurban gittiğini ifade etmişti.

