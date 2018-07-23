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Brezilya'da aşırı sağcı siyasetçi devlet başkanlığına aday oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

Brezilya'da aşırı sağcı siyasetçi devlet başkanlığına aday oldu

Brezilya'da tartışmalı aşırı sağcı siyasetçi Jair Bolsonaro, ekim ayında yapılacak devlet başkanı seçimine adaylığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, ırkçı ve homofobik söylemleriyle tanınan, "Brezilya'nın Trump"ı olarak anılan 63 yaşındaki Bolsonaro, devlet başkanı seçiminde yarışacak adaylar arasında yer aldı.

Bolsonaro, adaylığını Rio de Janeiro'da 3 bin kadar destekçisinin katıldığı toplantıda ilan etti.

Jair Bolsonaro, devlet başkanı seçiminde küçük bir parti olan Sosyal Liberal Partiyi (PSL) temsil edeceğini ve arkalarında Brezilya halkının olduğunu söyledi.

Anketler, destekçilerinin "kurtarıcı" olarak nitelendirdiği eski subay Bolsonaro'nun, cezaevindeki eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'dan sonra en favori ikinci aday olduğunu gösteriyor.

Bolsonaro, geçmiş yıllarda verdiği röportajlarda, oğlu eş cinsel olursa bir kazada ölmesini isteyeceğini ve Kongre üyesi Maria do Rosario'nun "tecavüz edilemeyecek kadar çirkin olduğunu" söyleyerek büyük tartışma yaratmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
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