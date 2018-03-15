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Brezilya'da belediye meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

Brezilya'da belediye meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya’da Rio de Janeiro Belediye Meclisinin kadın üyesi ve insan hakları savunucusu Marielle Franco’nun, aracındayken düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis yetkilileri, saldırıda 38 yaşındaki Franco'nun kafasına 4 merminin isabet ettiğini, Franco'nun yanı sıra aracın sürücüsü Anderson Pedro Gomes'in de hayatını kaybettiğini belirtti.

Savunma Bakanı Raul Jungmann, Franco'nun öldürülmesiyle ilgili, federal polisin de soruşturmaya yardım edeceğini söyledi.

Franco'nun öldürülmesinin ardından Rio de Janeiro'da binlerce kişi sokaklara çıkarak protesto gösterisi düzenledi.

Franco, sosyal medya hesabından hafta sonu yaptığı açıklamada, kentteki polis şiddetini eleştirmişti.

Brezilyalı düşünce kuruluşları, Rio'da 2016'da polisin düzenlediği operasyonlarda 925, 2017'de ise binin üzerinde kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Marielle Franco Rio De Janeiro

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