Brezilya'da Çalışma Bakanı açığa alındı

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da Çalışma Bakanı Helton Yomura'nın, yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yomura'nın yolsuzluk soruşturması çerçevesinde geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı, bakanlığa girişinin yasaklandığı belirtti.

Savcılar, sendikaların kayıt işlemleriyle ilgili yolsuzluk soruşturmasının devam ettiğini, bazı çalışanların ve milletvekillerinin sürece müdahale ettiğini öne sürdü.

Çalışma Bakanlığında bazı bürokratlar için tutuklama emri çıkarıldığı ve bakanlıktaki bazı ofislerin arandığı ifade edildi.

