HABER

Brezilya'da Candelaria Katliamı'nın yıl dönümünde gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 00:13 | Son Güncelleme

Brezilya'da Candelaria Katliamı'nın yıl dönümünde gösteri

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da yüzlerce kişi, Afro-Brezilyalılara ve gecekondu mahalleleri sakinlerine yönelik polis şiddetinin sona ermesi talebiyle gösteri yaptı.

Ülkede, polisin, 1993'te, Rio de Janeiro'daki Candelaria Kilisesi önündeki sokak çocuklarına ve gençlerine ateş açtığı ve yaşları 11-19 arası 8 kişinin öldüğü "Candelaria Katliamı"nın 25. yılında yürüyüş düzenlendi.

Kanlı kamuflaj kıyafetleri giyen akrobatların öncülük ettiği yürüyüşte, aktivistlerin ve Rio de Janeiro'da öldürülen siyahi gençlerin aileleri adalet talep etti.

Protestocular, hükümetin, özellikle Karnaval mevsiminden sonra Rio'da artırdığı askeri denetimi de eleştirdi.

Candelaria Katliamı ile ilgili mahkum edilen 3 polis daha sonra affedilmişti.

Brezilya sokaklarında işlenen pek çok suçun, gecekondu mahallesi "favela"lardan yönetildiği ve burada yaşayan gruplar arasında sıkça silahlı çatışma çıktığı biliniyor.

Hükümet, bu yılın başından itibaren Rio de Janeiro'da suç oranlarını azaltmak amacıyla aldığı önlemleri arttırmıştı.

PARTNERGözlüksüz çıkmadıGözlüksüz çıkmadı
İstanbul'da dolu yağışı başladı (2)İstanbul'da dolu yağışı başladı (2)
İstanbul'da dolu ve sağanak yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava durumunun nasıl olacağını açıkladı!İstanbul'da dolu ve sağanak yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava durumunun nasıl olacağını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afro-Brezilyalı Candelaria Katliamı

En Çok Okunan Haberler

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Real Madrid transferi resmen açıkladı!

Real Madrid transferi resmen açıkladı!

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da dolu ve sağanak yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava durumunun nasıl olacağını açıkladı!

İstanbul'da dolu ve sağanak yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava durumunun nasıl olacağını açıkladı!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı

Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı

Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı

Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen dolu yağışı başladı!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen dolu yağışı başladı!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.