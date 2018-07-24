Brezilya'da Candelaria Katliamı'nın yıl dönümünde gösteri

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da yüzlerce kişi, Afro-Brezilyalılara ve gecekondu mahalleleri sakinlerine yönelik polis şiddetinin sona ermesi talebiyle gösteri yaptı.
Ülkede, polisin, 1993'te, Rio de Janeiro'daki Candelaria Kilisesi önündeki sokak çocuklarına ve gençlerine ateş açtığı ve yaşları 11-19 arası 8 kişinin öldüğü "Candelaria Katliamı"nın 25. yılında yürüyüş düzenlendi.
Kanlı kamuflaj kıyafetleri giyen akrobatların öncülük ettiği yürüyüşte, aktivistlerin ve Rio de Janeiro'da öldürülen siyahi gençlerin aileleri adalet talep etti.
Protestocular, hükümetin, özellikle Karnaval mevsiminden sonra Rio'da artırdığı askeri denetimi de eleştirdi.
Candelaria Katliamı ile ilgili mahkum edilen 3 polis daha sonra affedilmişti.
Brezilya sokaklarında işlenen pek çok suçun, gecekondu mahallesi "favela"lardan yönetildiği ve burada yaşayan gruplar arasında sıkça silahlı çatışma çıktığı biliniyor.
Hükümet, bu yılın başından itibaren Rio de Janeiro'da suç oranlarını azaltmak amacıyla aldığı önlemleri arttırmıştı.
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