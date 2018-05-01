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Brezilya'da çıkan yangında 26 katlı bina çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 13:28 | Son Güncelleme

Brezilya'da çıkan yangında 26 katlı bina çöktü

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, alevlere teslim olan 26 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.

BBC'nin haberine göre, Sao Paulo'da, çoğunlukla evsizlerin kaldığı, terk edilmiş 26 katlı bir binada yerel saatle 01.20'de başlayan yangın hızla yayıldı ve 90 dakika sonra tüm bina çöktü.

150'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında 1 kişinin öldüğü belirtilirken, itfaiye ekipleri çöken binanın enkazı altında daha fazla kişinin olmasından endişe ediyor.

Largo do Paissandu bölgesinde, eskiden ofislerin bulunduğu binanın, birkaç yıl önce boşaltıldığı ve yaklaşık 50 evsiz aile tarafından kullanıldığı kaydedildi.

Binanın bulunduğu bölge güvenlik çemberine alınırken, çevre binalar boşaltıldı.

Yetkililer, yangının sıçradığı komşu binada şu an için yıkılma tehlikesi bulunmadığını belirtti.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Sao Paulo yangın

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