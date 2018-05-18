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Brezilya'da çocuk pornosu ile mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

251 kişi gözaltına alındı

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da çocuk pornosuna karşı yürütülen kapsamlı operasyonda 251 kişi gözaltına alındı.

Kamu Güvenliği Bakanı Raul Jungmann basına yaptığı açıklamada, 24 eyalette düzenlenen ve yaklaşık 2 bin 600 polisin katıldığı operasyonlarda, çocuk pornosu bulunduran ya da paylaşan 251 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Jungmann, "Bu, şüphesiz çocuklarımıza ve gençlerimize karşı işlenmiş en menfur, en kabul edilemez suçlardan biri. Bu sebeple yasalar çerçevesinde, bu suçla amansız bir mücadele vereceğiz. Burada kalmayacak." dedi.

Bakan Jungmann, müfettişlerin, operasyonun hedeflerini belirlemek için 1 milyondan fazla dosyayı incelediğini kaydetti.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, gözaltına alınanlar arasında öğretmen ile avukatların da olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya çocuk pornosu

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