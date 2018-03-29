Brezilya'da devlet başkanının eski başdanışmanına gözaltı

Brezilya'da Devlet Başkanı Michel Temer'in yakın arkadaşı ve eski başdanışmanı Jose Yunes'in gözaltına alındığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre Yunes, Temer'in, Brezilya'nın en işlek limanda faaliyet gösteren bir lojistik şirketi lehine rüşvet karşılığı kararname çıkarıp çıkarmadığına ilişkin iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Polis tarafından yürütülen operasyonda, Yunes ile Temer'in diğer bir yakın arkadaşı Joao Batista Lima, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 2011'de istifa eden eski tarım bakanı Wagner Rossi ve lojistik şirketinin başkanının da gözaltına alındığı belirtildi.

Şirketin bürolarında arama yapıldığı kaydedildi.

Avukatı, "50 yıllık avukatlık deneyimi olan Yunes'in tutuklanmasının Yunes'e ve Brezilya halkına saldırı" olduğunu söyledi.

Temer ve Yunes, haklarındaki iddiaları reddediyor.

Temer'in danışmanlığı görevinden 2016'nin aralık ayında istifa eden Yunes, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediğini, sadece bu kadar yıllık dostuna zarar vermemek için görevini bıraktığını ifade etmişti.

Ülkedeki bir inşaat firmasının eski müdürü Claudio Melo Filho, 2016'da savcılığa verdiği ifadesinde, Yunes'i seçim kampanyasında yasa dışı finansman sağlamaya aracılık etmekle, Devlet Başkanı Temer'i de yasa dışı seçim kampanyası finansmanıyla suçlamıştı. Temer, iddiaları reddetmişti.