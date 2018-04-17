Brezilya'da eski Devlet Başkanı Lula'nın apartman dairesinde eylem

GUARUJA (AA) - Brezilya'da yolsuzluk suçlamasıyla hapse mahkum edilen eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya destek veren "Evsizler Hareketi" üyeleri, Lula'nın oturduğu apartmanda eylem düzenledi.

Evsizler Hareketinin yaklaşık 100 üyesi, devlete ait petrol şirketi Petrobras ile ilgili yolsuzluk skandalının merkezindeki OAS inşaat şirket tarafından Lula'ya rüşvet olarak verildiği ileri sürülen Garuja kentindeki apartman dairesinde eylem yaptı.

Hareketin lideri Guilherme Boulos, Lula'nın tutuklanmasını "adli bir saçmalık" olarak niteledi.

"Eğer bu daire Lula'ya aitse biz buraya davet edildik anlamına gelir, onun izni var. Eğer Lula'ya ait değilse, neden tutuklandığını yargıçlar izah etmeli." diyen Boulos, ilk kez bir yeri sahibinin izniyle işgal ettiklerini söyledi.

Binada yaklaşık 4 saat geçiren eylemciler, yerel polisle yapılan anlaşmanın ardından dağıldı.

Lula, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesinin 12 yıl 1 aylık hapis cezasını onamasının ardından Sao Paulo’daki Metal İşçileri Sendikası binasından 7 Nisan'da çıkarak kendisini bekleyen federal polis yetkililerine teslim olmuştu.