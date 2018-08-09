Brezilya'da geçen yıl 64 bine yakın cinayet işlendi

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da suç istatistiklerini izleyen bağımsız bir kuruluş, ülkede geçen yıl 63 bin 880 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
Brezilya Kamu Güvenliği Forumu tarafından yapılan açıklamada, 2017'de, saatte ortalama 7,2 kişinin cinayete kurban gittiği ve 63 bin 880 kişinin öldürüldüğü ortaya kondu.
Açıklamada, ülkede giderek artan polis şiddeti, söz konusu rakamlardaki artışın bir nedeni olarak gösterilirken, binden fazla kadının, cinsiyeti nedeniyle nefret suçlarına kurban gittiği belirtildi.
Brezilya Kamu Güvenliği Forumu ve kamu araştırma enstitüsü IPEA tarafından yürütülen çalışmada, ülkede 2016'da 62 bin 517 cinayet işlendiği belirtilmişti.
Araştırmacılar, 2006-2016 arasında 553 bin kişinin cinayete kurban gittiğini ifade etmişti.
Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak
ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor
Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!
Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı
Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını
Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden üç kişi idam edildi!
Transparanda sınır tanımadı!
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum