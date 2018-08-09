HABER

Brezilya'da geçen yıl 64 bine yakın cinayet işlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 23:23 | Son Güncelleme

Brezilya'da geçen yıl 64 bine yakın cinayet işlendi

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da suç istatistiklerini izleyen bağımsız bir kuruluş, ülkede geçen yıl 63 bin 880 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Brezilya Kamu Güvenliği Forumu tarafından yapılan açıklamada, 2017'de, saatte ortalama 7,2 kişinin cinayete kurban gittiği ve 63 bin 880 kişinin öldürüldüğü ortaya kondu.

Açıklamada, ülkede giderek artan polis şiddeti, söz konusu rakamlardaki artışın bir nedeni olarak gösterilirken, binden fazla kadının, cinsiyeti nedeniyle nefret suçlarına kurban gittiği belirtildi.

Brezilya Kamu Güvenliği Forumu ve kamu araştırma enstitüsü IPEA tarafından yürütülen çalışmada, ülkede 2016'da 62 bin 517 cinayet işlendiği belirtilmişti.

Araştırmacılar, 2006-2016 arasında 553 bin kişinin cinayete kurban gittiğini ifade etmişti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Marmaris’te, ölü caretta caretta kıyıya vurduMarmaris’te, ölü caretta caretta kıyıya vurdu
İzmir'de ormanlık alanda hint keneviri operasyonuİzmir'de ormanlık alanda hint keneviri operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya cinayet

En Çok Okunan Haberler

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırı

İstanbul Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırı

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.