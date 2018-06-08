Brezilya'da iki tekne alabora oldu: 4 ölü

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da iki balıkçı teknesinin alabora olduğu ve 4 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde Rio de Janeiro kentinin yakınındaki Sepetiba'da denize açılan iki balıkçı teknesi alabora oldu.

Teknelerde mürettebattan 12 kişi kurtarılırken, 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Teknelerin fırtına nedeniyle alabora olduğu kaydedildi.

