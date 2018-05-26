Brezilya'da ıslah evinde isyan: 9 ölü

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Goiania kentinde ıslah evindeki isyanda çıkarılan yangında 9 çocuk öldü.
Goias eyaleti insan hakları komisyonu avukatı Gilles Sebastian Gomes, Goiania'da ıslah evinde yaşları 13 ila 17 olan çocuk tutuklulardan bazılarının bir hücreden diğerine geçirilirken isyan çıktığını belirterek, isyan sırasında çıkarılan yangında 9 tutuklunun öldüğünü kaydetti.
Islah evinde hücrelerin çok küçük ve kalabalık olduğunu ifade eden Gomes, personel sayısının da oldukça az olduğunu ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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