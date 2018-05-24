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Brezilya'da kamyon şoförlerinin grevi dizel fiyatlarını düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 21:29 | Son Güncelleme

Brezilya'da kamyon şoförlerinin grevi dizel fiyatlarını düşürdü

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras, kamyon sürücülerinin artan dizel yakıt fiyatlarına tepki amacıyla devam ettirdiği grevden dolayı dizel fiyatlarında yüzde 10 indirim yapıldığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, ülkenin pek çok kentinde yolları kapatarak dizel fiyatlarındaki artışı protesto eden kamyon sürücülerinin grevi 4. gününe girerken Petrobras, dün dizel fiyatlarını 15 günlüğüne düşürdü.

Petrobras üst düzey yöneticisi Pedro Parente, dizel fiyatlarının 15 gün boyunca sabit tutulacağını belirterek, “Bu, istisnai bir önlem. Şirketin fiyatlandırma politikasını değiştirdiği anlamına gelmiyor.” dedi.

Parente, bu durumun, hükümete kamyon sürücüleri ile görüşmek için 15 gün vereceğini kaydetti.

Kamyon şoförlerinin grevinin, ülkede yakıt sıkıntısına neden olduğu ve ulaşım hizmetlerinde kısıtlamaya yol açtığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Petrobras

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