Brezilya'da kızamık salgını 5 can aldı

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da patlak veren kızamık salgınında 5 kişi yaşamını yitirdi.
Brezilya Sağlık Bakanlığının internet sitesinde, yıl başından bu yana bin 53 kişinin kızamığa yakalandığı, bunlardan 5'inin hayatını kaybettiği belirtildi.
Kızamık vakalarının 31'i hariç hepsine kuzeyde Venezuela sınırındaki Amazonas ve Roraima eyaletlerinde rastlandığı, 5 kişiden 4'ünün Roraima, diğerinin Amazonas'ta öldüğü kaydedildi.
Venezuela'da ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle sağlık hizmetlerinin çöktüğü, bir milyonu aşkın kişinin komşu ülkelere kaçtığı ifade ediliyor.
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