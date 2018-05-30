Brezilya'da petrol fiyatlarına karşı grevler büyüyor

Brezilya'da artan dizel yakıt fiyatlarını protesto etmek için kamyon sürücülerinin 10 gündür sürdürdüğü grevlere petrol işçileri de katıldı.

Petrol İşçileri Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, petrol işçilerinin 3 gün boyunca grev yapacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Petrol işçisi olmamız yanlış petrol fiyatlarını protesto etmeyeceğiz anlamına gelmez. Başlattığımız 72 saatlik grevle halkı mağdur etme gibi bir amacımız yok. Petrol teminine devam edilecektir. Amacımız, petrol fiyatlarının yüksek olduğu konusunda sesimiz duyurmak." ifadelerine yer verildi.

Başlatılan grevin uyarı nitelikte olduğu, anlaşma sağlanamaması durumunda daha büyük bir greve başlanacağı belirtildi.

- Kamyon şoförlerinin grevi

Hükümet tarafından dizel yakıt fiyatları düşürülene kadar grevi sürdüreceklerini belirten kamyon şoförleri, bazı yol ve köprü ücretlerinde de indirime gidilmesini talep ediyor.

Ülkede yakıt ve gıda kıtlığına neden olan grevin, başladığı 21 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 3 milyar dolarlık zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Petrobras'ın, 23 Mayıs'ta grevden dolayı dizel yakıt fiyatlarında 15 günlüğüne yüzde 10 indirim yaptığını açıklamasına rağmen kamyoncular, bunun bir anlaşmayı temsil etmediğini belirterek grevi sonlandırmamıştı.

Ülkede dizel yakıt fiyatlarına 2016 yılından bu yana yaklaşık iki kat zam geldi.

