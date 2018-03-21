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Brezilya'da sarı humma salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:38 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Barros, sarı hummaya karşı yürütülen aşı kampanyasının tüm ülkeye yayılacağını açıkladı - Sarı hummadan ölenlerin sayısı 300'e yükseldi

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da sarı humma salgınına karşı yürütülen aşı kampanyasının tüm ülkeye yayılacağı bildirildi.

Brezilya Sağlık Bakanı Ricardo Barros, düzenlediği basın toplantısında, tüm ülkede vatandaşların sarı hummaya karşı aşılanacağını, 27 eyalette yaklaşık 78 milyon kişinin, 2019'a kadar aşılanmış olacağını söyledi.

Barros, Temmuz 2017'den bu yana Brezilya'da 920 sarı humma vakasına rastlandığını, 300 kişinin hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sarı humma, Zika gibi enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan kanamalı viral bir hastalık.

Hastalığa yakalananlarda ani ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, vücut ağrıları, bulantı, kusma, yorgunluk ve halsizlik görülüyor. İlerleyen aşamada, sarılık, karın ağrısı, kusma, kanama, şok ve çoklu organ yetmezliği gelişiyor.

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