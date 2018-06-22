Brezilya'da suç çetelerine operasyon: 7 ölü

Brezilya'da, suç çetelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 kişi öldü.
Globo haber kanalına göre, asker ve polis iş birliğinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Rio de Janeiro'da suç çetelerinin yoğunluklu yaşadığı iki mahalleye baskın düzenlendi.
1800 asker ve 50 polisin katıldığı operasyonlarda, 7 şüphelinin öldürüldüğü belirtildi. Ölenlerden birinin 14 yaşında bir çocuk olduğu kaydedildi.
Hükümet, bu yılın başından itibaren Rio de Janeiro'da suç oranlarını azaltmak amacıyla aldığı önlemleri arttırmıştı.
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