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Brezilya'da Türk Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 19:33 | Son Güncelleme

Sao Paulo Eyalet Meclisinde düzenlenen özel oturumla 29 Mayıs Türk Günü kutlandı

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, 29 Mayıs Türk Günü için tören düzenlendi.

Sao Paulo Eyalet Yasama Meclisinde düzenlenen 29 Mayıs Türk Günü özel oturumu, Türk vatandaşlarının ve Brezilyalı parlamenterlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sao Paulo Eyalet Meclis Başkanı Caue Macris'in yönettiği özel oturumda, Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Ali Kaya Savut konuşma yaptı.

Özel oturuma Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik, Sao Paulo Kültür ve Turizm Ataşesi Ahmet Canga ve Türk Hava Yolları Sao Paulo Müdürü Orhan Güven da katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunması ile başlayan özel oturumda davetlilere Türk müziği dinletisi yapıldı.

Türk günü oturumuna, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Sao Paulo'daki mescitlerine tefrişat yardımda bulunduğu Afrika kökenli Brezilyalı Müslümanlar da katılarak destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Günü sao paulo türk günü

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