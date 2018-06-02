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Brezilya'daki grevler Petrobras üst yöneticisini istifa ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

Kamyon sürücüleri ve petrol işçilerinin artan yakıt fiyatlarına karşı yaptıkları grev sona erdi - Devlete bağlı petrol şirketi Petrobras'ın üst yöneticisi, hükümetin petrol fiyatları konusunda izleyeceği politikaya yardımcı olamayacağını söyleyerek istifa etti

Brezilya'da artan dizel yakıt fiyatlarını protesto etmek için kamyon sürücülerinin ve petrol işçilerinin yaptıkları grevin sona ermesinin ardından devlete bağlı petrol şirketi Petrobras'ın üst yöneticisi (CEO) istifa etti.

Yüksek dizel yakıt fiyatlarını protesto etmek için 10 gün boyunca grev yapan kamyon sürücüleri, kapattıkları yollardan araçlarını çekerek grevi sonlandırdı. Kamyon sürücülerine destek için greve başlayan petrol işçileri de grevi sonlandırdıklarını duyurdu.

Petrobras'ın Üst Yöneticisi Pedro Parente ise görevinden istifa ettiğini duyurdu. Parente, "hükümetin petrol fiyatları konusunda izleyeceği politikada ilerlemesine yardımcı olamayacağını düşünmesinden dolayı" istifa kararı aldığını açıkladı.

Ülkede yakıt ve gıda kıtlığına neden olan grevin, başladığı 21 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 3 milyar dolar zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Petrobras'ın, 23 Mayıs'ta dizel yakıt fiyatlarında 15 günlüğüne yüzde 10 indirim yaptığını açıklamasına rağmen kamyoncular, bunun bir anlaşmayı temsil etmediğini belirterek grevi sonlandırmamıştı.

Ülkede dizel yakıt fiyatlarına 2016 yılından bu yana yaklaşık iki kat zam geldi.

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