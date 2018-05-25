Brezilya'daki kamyon şoförlerinin grevi

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da hükümet, 4 gün önce greve giden kamyon şoförleri ile eylemlerine ara vermeleri konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Devlet Başkanı Michel Temer'in Özel Kalemi Bakan Eliseu Padilha, basına yaptığı açıklamada, ülkede yakıt sıkıntısına, gıda teslimatlarının kesilmesine ve ulaşım hizmetlerinde aksamaya neden olan söz konusu grevin askıya alınması konusunda kamyon şoförleri ile anlaşma yapıldığını belirtti.

Padilha, kamyon sürücülerini temsil eden birçok sendikanın, yükselen yakıt fiyatlarına çözüm bulunması amacıyla tüm taraflara zaman vermek için grevi 15 günlüğüne askıya almayı kabul ettiğini söyledi.

Devlete ait petrol şirketi Petrobras, kamyon sürücülerinin artan dizel yakıt fiyatlarına tepki amacıyla devam ettirdiği grevden dolayı dizel fiyatlarında 15 günlüğüne yüzde 10 indirim yapıldığını açıklamıştı.

Petrobras üst düzey yöneticisi Pedro Parente, dizel fiyatlarının 15 gün boyunca sabit tutulacağını belirterek “Bu, istisnai bir önlem. Şirketin fiyatlandırma politikasını değiştirdiği anlamına gelmiyor.” demişti.

