Brezilya'daki sarı humma salgını

SAO PAULO(AA) - Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede etkili olan sarı humma salgını nedeniyle temmuz ayından bu yana ölenlerin sayısının 330'a yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, son bir yılda bin 127 kişiye sarı humma teşhisi konulduğu, bin 119 vakanın ise uzmanlarca incelendiği belirtildi.
Salgında en fazla can kaybı Minas Gerais eyaletinde kaydedildi. 152 kişinin öldüğü eyalette 480 kişi sarı humma tedavisi görüyor.
Sao Paulo eyaletinde 134 kişi öldü, 453 kişiye sarı humma teşhisi konuldu. 63 kişinin yaşamını yitirdiği Rio de Janeiro eyaletinde de 187 onaylanmış sarı humma vakası bulunuyor.
Brezilya hükümeti, son iki yıldır devam eden salgın nedeniyle mart ayında tüm vatandaşların aşılanmasına karar vermişti.
200 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede tüm vatandaşların aşılanmasının, 2019 yılının nisan ayında tamamlanması bekleniyor.
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