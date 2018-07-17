Brezilyalı futbolcunun kaçırılan annesi kurtarıldı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da silahlı bir grup tarafından kaçırılan Brezilyalı ünlü futbolcu Taison Barcellos Freda'nın annesi Rosangela Freda kurtarıldı.

Rio Grande du Sul eyaletinin Peotas bölgesinde silahlı kişilerce evinden kaçırılan Shakhtar Donetsk forması giyen Taison'un annesi Freda bugün düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettikleri aracı takip ederek Freda'yı bir kamyonetin kasasında buldu.

Operasyonda Freda'yı kaçıran 4 kişi yakalandı, bir kişi kaçtı. Yakalananlar tutuklandı.

Güvenli kamerası kayıtları yayınlanan görüntülerde, eve çiçekle gelen bir kişi kadını kapıda oyalarken, araçtan inen maskeli kişilerin kadını zorla araca bindirdiği görüldü.

Taison, pazar günü sona eren Dünya Kupası 2018'de Brezilya'nın 23 kişilik kadrosunda yer almıştı.

