HABER

Brezilyalı kadına "cinsel taciz" iddiasında sanığa 3 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

ATATÜRK  Havalimanı'nda bindiği otobüste Brezilyalı  Angelica Lino De Carvalho'ya bakarak tatmin olmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli S.K., hakkında "Cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Brezilyalı kadına "cinsel taciz" iddiasında sanığa 3 yıla kadar hapis istemi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'nda bindiği otobüste Brezilyalı Angelica Lino De Carvalho'ya bakarak tatmin olmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli S.K., hakkında "Cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. S.K. ifadesinde sedef hastalığı nedeniyle pantolonun içine elini sokarak bacak arasını kaşıdığını belirterek hakkındaki suçlamayı reddetti. Mahkeme de S.K.'nın sağlık raporlarıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek hastalığının kaşıntıya sebep olup olmayacağının tespit edilmesine karar verdi.

3 yıldır süren dava da sanığa bir türlü ulaşılamadığı için dava karara bağlanamıyor. İlk duruşmada sanığın mahkemede ulaşan evraklara göre, çalışmak için Rusya'ya gittiği belirtildi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Ağustos 2015'de meydana gelen olay şöyle oldu : Brezilyalı Angelica Lino De Carvalho Atatürk Havalimanı'na gelip kent otobüse bindi. Aynı otobüste bulunan S.K., bir süre sonra Angelica Lino De Carvalho'ya bakarak tatmin olmaya çalıştı. Bunun üzerine otobüsün arka tarafına kaçan Angelica Lino De Carvalho, otobüsten inerek şikayetçi oldu.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Carvalho da şikayetinde şunları söyledi: "Otobüste cam kenarında oturuyordum. 45 yaşlarındaki erkek bir şahıs da benim çapraz tarafımda cam kenarında oturuyordu. Bu erkek şahıs bana bakarak kendisine dokunmaya ve kendisini okşamaya başladı. Yine bana bakarak sağ elini pantolonunun içine koyarak cinsel organını okşamaya ve mastürbasyon yapmaya başladı. Ben de ayağa kalkarak kendisine baktım. Şahsı bu şekilde görünce otobüsün arka tarafına doğru kaçtım. Bu şahıs da otobüsün ön tarafına giderek arkadaşının yanına oturdu. Şikayetçiyim.Uzlaşmak istemiyorum."

"SEDEF HASTALIĞIM VARDIR"

Şikayet üzerine ifadesi alınan şüpheli S.K. ise "“Benim sedef liken plonüs hastalığım vardır. Vücudumun çoğu yerinde iltihaplanmalar ve yaralar var. Bu iltihap ve yaralar sürekli kaşınmakta. Yolda giderken yine kaşınmaya başladım. Hatta bir ara elimi pantolonumun içine sokarak bacak aralarımı kaşıdım. Benim arka çapraz tarafımda oturan bayan bir şahıs otobüs muavininin yanına gitti. Muavin yanıma gelerek kimliğimi istedi ben de sorun çıkarmadan kimliğimi verdim. Yaptığım hareket tamamen hastalığımdan kaynaklanmaktadır. Hastalığım ile ilgili elimde doktor raporu mevcut değildir, Bu hastalığımla ilgili bir çok kez doktora gittim. Tedavim halen devam ediyor" dedi.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılık hazırladığı iddianamede şüpheli S.K.'nın savunmasının kendisini kurtarmaya yönelik olarak değerlendirildiğini belirtti. Savcılık şüpheli S.K. hakkında "Cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle 2015 yılında dava açtı.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLEREK RAPOR ALINMASI İSTENDİ

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık duruşmalara katılmadı. Mahkeme, Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nden alınan tedavi evrakları ile sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Adli Tıp Kurumu'na gönderilen yazıda “Dosyamızın sanık ile birlikte en yakın Adli Tıp Kurumuna gönderilerek sanıktaki rahatsızlığın kasık bölgesinde mevcut olup olmadığının ve bu rahatsızlığın kaşıntıya sebep olacak nitelikte bir hastalık olup olmadığı hususunda rapor düzenlenmesi, düzenlenecek olan rapor ve dosya aslımızın mahkememize gönderilmesi rica olunur" denildi. Dava eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

(FOTOĞRAF)

Brezilyalı kadına Brezilyalı kadına

PARTNERBerfu'dan sonra hayatım değiştiBerfu'dan sonra hayatım değişti
Son dakika! Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf'un cansız bedeni bulunduSon dakika! Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf'un cansız bedeni bulundu
Fetullah Gülen'in yaşadığı beldede yoğun güvenlik önlemiFetullah Gülen'in yaşadığı beldede yoğun güvenlik önlemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

İlginizi Çekebilir

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Antalya'da herkes seferber olmuştu! 4 gün sonra cansız bedenleri bulundu

Antalya'da herkes seferber olmuştu! 4 gün sonra cansız bedenleri bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Kurban Bayramı öncesi şarbon paniği! Kocaeli'ndeki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Kurban Bayramı öncesi şarbon paniği! Kocaeli'ndeki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Son dakika! Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf'un cansız bedeni bulundu

Son dakika! Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf'un cansız bedeni bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.