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Brezilyalı kadınlar yasal kürtaj için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 12:11 | Son Güncelleme

Brezilyalı kadınlar yasal kürtaj için yürüdü

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da kürtajın yasallaştırılmasını isteyen yüzlerce kadın sokaklara döküldü.

Rio de Janeiro'da kürtajı destekleyen sloganlar atan kadınlar, eyalet meclisinden belediye meclisine yürüdü.

Gösterinin, komşu Arjantin'de parlamentonun alt kanadının bu ay gebeliğin ilk 14 haftasında kürtajı tercihen yasal hale getiren yasayı onaylanmasının ardından düzenlenmesi dikkati çekti.

Göstericilerden iki çocuk annesi Tina Tigri, "Kadınlar anne olmaya zorlanmamalı. Sadece kürtajın yasal ve güvenli biçimde, hastane ortamında yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Brezilya'da kürtaja yalnızca annenin hayatı tehlikedeyse, kadın tecavüze uğramışsa veya bebekte anensefali (gelişim bozukluğu) varsa izin veriliyor.

Ülkede parlamentonun alt kanadının ağustos ayında kürtaj konusunu tartışmaya açacağı belirtiliyor.

Sağlık uzmanlarına göre, Latin Amerika ülkesinde her yıl 400 ila 800 bin kadın yasa dışı yollardan kürtaj yaptırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya gösteri kürtaj

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