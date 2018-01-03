HABER

Brezilyalı Petrobras'tan, anlaşalım teklifi

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 23:57 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Brezilya devlet petrol şirketi Petrobras, ABD'de açlan davaların kapanması için 2 milyar 950 milyon dolar ödemek istiyor

SAO PAULO(AA) - Brezilya devlet petrol şirketi Petrobras, ABD'de şirket hisselerini satın alan yabancı yatırımcıların, yolsuzluk operasyonları sonrası açtıkları davaların kapanması için 2 milyar 950 milyon dolar ödemek istediğini açıkladı.

Petrobras tarafından yapılan açıklamada, şirketin,ABD'deki hisse sahibi davacılara 2 milyar 950 milyon dolar ödemek istediği belirtilirken yapılacak anlaşmayla, ABD'deki hukuk mücadelesinin sona ereceği ifade edildi.

Ödemelerin 3 taksit halinde yapılabileceği aktarılan açıklamada şirketin de yatırımcılar gibi yolsuzluk kurbanı olduğu belirtildi.

Eğer Petrobras'ın duyurduğu anlaşma New York mahkemesi tarafından onaylanırsa, mevcut tüm davalar kapanacak ve gelecekte yeni dava da açılamayacak.

Brezilya'da 2014'te yapılan "Araba Yıkama" operasyonuyla Petrobras içindeki yolsuzluklar ortaya çıkartılmış ve şirket o yıl 87 milyar dolar değer kaybıyla kapatmıştı.

Büyük maddi kayıplar yaşayan yabancı yatırımcılar, Petrobras'ın iyi yönetim ve yüksek kârlılığı garanti ettiğini iddia ederek şirketin o zamanki yönetimi tarafından kandırıldıkları gerekçesiyle ABD'de dava açmışlardı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

Üniversiteli kıza metro istasyonunda tecavüz etmişti! Cezası belli oldu

Üniversiteli kıza metro istasyonunda tecavüz etmişti! Cezası belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Önce loto sonra piyango! Talihli gerçekten talihliymiş

Önce loto sonra piyango! Talihli gerçekten talihliymiş

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler-AFAD)

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler-AFAD)

Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

Polise pompalı tüfekle ateş açıldı

Polise pompalı tüfekle ateş açıldı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Şans Topu sonuçları sorgula 3 Ocak - Milli Piyango 864. hafta Şans Topu sonucu ve sayıları

Şans Topu sonuçları sorgula 3 Ocak - Milli Piyango 864. hafta Şans Topu sonucu ve sayıları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.