Brezilya'nın Ankara Büyükelçiliği yeni hizmet binası açıldı.

Başkentin Gaziosmanpaşa bölgesindeki yeni binanın açılışı dolayısıyla program düzenlendi. Açılışa, başkentte görev yapan yabancı misyon şefleri katıldı.

Programda konuşan Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, Türkiye ile Brezilya'nın diplomatik ilişkilerinin 160'ıncı yıl dönümünü kutlayarak, "Ortak tarihimiz benzerliklerle dolu. Her iki ülkeyi parlak bir geleceğe taşıyacak muhteşem diplomatik ilişkilerimizi yeniden hayata geçirmek arzusundayız." dedi.

Büyükelçi Neto, açılışta sahne alacak Brezilyalı müzik grubu Qualea Trio hakkında davetlilere bilgi verdi.

Konuşmanın ardından, klarnette Ricardo Freire, kontrbasta Sonia Ray ve gitarist Werner Aguiar'dan oluşan grup, modern Brezilya müziklerini seslendirdi.

