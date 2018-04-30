Brezilya'nın Ankara Büyükelçiliği yeni hizmet binası açıldı.
Başkentin Gaziosmanpaşa bölgesindeki yeni binanın açılışı dolayısıyla program düzenlendi. Açılışa, başkentte görev yapan yabancı misyon şefleri katıldı.
Programda konuşan Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, Türkiye ile Brezilya'nın diplomatik ilişkilerinin 160'ıncı yıl dönümünü kutlayarak, "Ortak tarihimiz benzerliklerle dolu. Her iki ülkeyi parlak bir geleceğe taşıyacak muhteşem diplomatik ilişkilerimizi yeniden hayata geçirmek arzusundayız." dedi.
Büyükelçi Neto, açılışta sahne alacak Brezilyalı müzik grubu Qualea Trio hakkında davetlilere bilgi verdi.
Konuşmanın ardından, klarnette Ricardo Freire, kontrbasta Sonia Ray ve gitarist Werner Aguiar'dan oluşan grup, modern Brezilya müziklerini seslendirdi.
Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!
Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!
Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Son halini gören tanıyamıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum