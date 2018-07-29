BRICS nedir? Hangi ülkeler üye?

Başkan Erdoğan, BRICS liderlerine “Bizi de birliğinize dahil edin, ismi BRICST olsun” teklifinde bulundu. Üye ülkelerin bu teklife sıcak baktıklarını söyleyen Erdoğan, “Burada önemli fırsatlar yakalayacağız” dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra çok sayıda vatandaş BRICS nedir? BRICS ne demek? BRICS' e hangi ülkeler üye? gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. İşte BRICS hakkında merak edilenler...

BRICS NEDİR?

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomilerini kastetmek için kullanılır. BRICS, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşur (Brasil, Russia, India, China, South Africa). BRICS ülkeleri hızlı bir gelişim içerisindedirler ve 2050 dünyasında önemli konumları bulunacaktır.

DÜNYADAKİ MADEN REZERVİNİN YÜZDE 60'INA SAHİPLER

BRICS ülkeleri dünya ekonomisinin yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır. Üye ülkelerin nüfusu dünya nüfusunun yüzde 40'ını yani 2,9 milyar insandan oluşuyor. Bu uluslararası grubun üye devletleri dünyadaki maden rezervinin de % 60’ına sahip. Tahıl ürünlerinin yüzde kırkını da bu ülkeler üretmekte ve dünyanın erzak deposu konumundalar. Bankanın merkezinin Çin’in ekonomi başkenti Şanghay’da olması kararlaştırıldı. Bankanın başkanlığı ise beş yıllık bir süre için Hindistan’a bırakıldı. Her ülke, Maliye Bakanı’nı ya da Merkez Bankası başkanını bu bankaya temsilci olarak gönderecek. Kuruluşundan altı yıl sonra ortak bir banka kurma gücüne kavuşan BRICS ülkeleri, bir çok konuda da işbirliği içerisinde olacak.