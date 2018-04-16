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Briçte Batı Akdeniz’i Eğirdir temsil edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 16:06 | Son Güncelleme

Türkiye Briç Federasyonu tarafından Eskişehir’de düzenlenecek olan Türkiye Finallerinde Batı Akdeniz Bölgesini Eğirdir temsil edecek.Türkiye Briç Federasyonu 2018 Kulüpler ligi Batı Akdeniz bölgesi elemeleri 14-15 Nisan 2018 tarihinde Antalya briç kulübünde yapıldı.

Briçte Batı Akdeniz’i Eğirdir temsil edecek

Türkiye Briç Federasyonu tarafından Eskişehir’de düzenlenecek olan Türkiye Finallerinde Batı Akdeniz Bölgesini Eğirdir temsil edecek.
Türkiye Briç Federasyonu 2018 Kulüpler ligi Batı Akdeniz bölgesi elemeleri 14-15 Nisan 2018 tarihinde Antalya briç kulübünde yapıldı. 10 kulübün katıldığı turnuvayı Eğirdirspor birinci, Muratpaşa Belediyesi İkinci ve Isparta Briç İhtisas Kulübü üçüncü olarak tamamladı. Bu sonuçlarla Eğirdirspor Briç takımı Eskişehir’de yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Turnuvada Eğirdirspor adına, Yakup Şener Sayı, Mehmet Altıntaş, Kemal Altıntaş, Yalçın Atabey, Ömer Erdoğan, Volkan Özen, Murat Çelik, Mehmet Celepoğlu yarıştı.

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