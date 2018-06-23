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British Museum'dan İslami eserler sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'daki müzede, Osmanlı döneminden kıyafetler, flamalar, arkeolojik kalıntılar, dekoratif sanat parçaları, kuklalar, kitaplar ve modern müzik enstrümanları gibi nadide parçalara özel bir bölüm ayrıldı

LONDRA (AA) - Osmanlı döneminin nadide eserleri, ekim ayından itibaren İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü British Museum'da sergilenecek.

Osmanlı döneminden kıyafetler, flamalar, arkeolojik kalıntılar, dekoratif sanat parçaları, kuklalar, kitaplar, modern müzik enstrümanları gibi nadide parçaların yer alacağı ve "The Albukhary Vakfı İslami Eserler Sergisi" adı altında sergilenecek eseler, 18 Ekim'den itibaren müzede görülebilecek.

İnci işlemeli hamam takunyaları ve İznik seramik örneklerinin yanı sıra Fars edebiyatının önemli eseri Şahname'nin 14. yüzyılda oluşturulan bir kopyasından resimli sayfalar ve 16. yüzyıldan kalma Babür imparatoru Abu'l-Fath Muhammad Akbar'a ait Hamzaname adlı eser de koleksiyonun önemli parçaları arasında yer alacak.

British Museum tarafından yapılan açıklamada, "Yeni sergimiz, İslam dünyasının sanat ve materyal kültürünün kapsamlı bir sunumu olacak. Sergi, Batı Afrika'dan Güneydoğu Asya'ya kadar geniş bir coğrafyanın küresel bağlantılarını vurgulayarak antik, Orta Çağ ve modern dünyanın ilişkilerini yansıtacak." ifadelerine yer verildi.

İslam dininin, bir inanç biçimi, siyasi sistem ve kültür olarak büyük medeniyetlerde önemli bir rol oynadığı belirtilen açıklamada, serginin, Nijerya'dan Endonezya'ya kadar uzanan İslam coğrafyasından bir çok eseri barındıracağı kaydedildi.

Sergiye ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan British Museum Küratörü Venetia Porter ise "Sergi, Batı Afrika'dan Güneydoğu Asya'ya İslami dünyanın kültürlerinin hikayesini anlatıyor. 7. yüzyıldan günümüze kadar uzanıyor." dedi.

"Türkiye'deki önemli Karagöz gölge sanatları geleneğini biliyoruz fakat bunun çok uzun bir geçmişi var" diyen Porter, bu alanda sanatçı Metin Özlen tarafından yapılmış Karagöz ve Hacivat figürlerine de sergide yer verileceğini kaydetti.

Sergide, Osmanlı kültürünün çok iyi temsil edileceğini sözlerine ekleyen Porter, Sultan 3. Selim döneminden (1761-1808) bir Osmanlı flaması ve yine aynı dönemden kalma kıyafetlerin de sergileneceğini söyledi.

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British Museum İslami eser Londra osmanlı

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