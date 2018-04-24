BRÜKSEL (AA) - Alanında dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen Brüksel Global Su Ürünleri Fuarı açıldı.
Bu yıl 26'ncısı düzenlenen, dünyanın değişik ülkelerinden ziyaretçi ve katılımcıların büyük ilgi gösterdiği fuarda, taze, dondurulmuş, canlı deniz mahsulleri sergileniyor.
Toplam 79 ülkeden bin 850 firmanın katıldığı etkinlik, dünyanın en büyük su ürünleri fuarı olarak biliniyor.
Tamamen profesyonel alıcılara yönelik olarak gerçekleştirilen fuarda, Türkiye'den 20 firma yer alıyor.
26 Nisan'a kadar devam edecek fuarda, Türkiye su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar, çipura, levrek ve alabalık başta olmak üzere taze ve dondurulmuş balık türlerini ve deniz ürünlerini sergiliyor.
Türkiye standında Akdeniz'de yakalanan büyük bir orkinos balığı da ilgi topluyor.
Açılışa katılan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, "Gerek yetiştiricilik gerek ihracat bakımından Türkiye adını bu alanda gerçekten gururla duyuruyor." dedi.
Türkiye'nin bu sektörde Avrupa'da birinciliğe oynadığını belirten Gümrükçü, "Burası dünyanın en büyük su ürünleri fuarı ve bugün Türkiye'nin milli katılım stantlarının açılışını yapıyoruz. Türkiye'de su ürünleri sektörü son dönemde çok başarılı bir gelişme gösteriyor." ifadesini kullandı.
Gümrükçü, önümüzdeki yıllarda Türkiye'den daha fazla katılım beklediğini dile getirdi.
İstanbul Su Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun ise, "Su ürünleri sektörü Türkiye'de çok hızlı büyüyor. Avrupa'da yenen her 3 balıktan bir tanesi Türk balığı ve bu bizim övünç kaynağımız." diye konuştu.
Sektör ihracatının geçen yıl 857 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini, bu yıl hedeflerinin bunu 1 milyar dolar seviyesi çıkartmak olduğunu vurgulayan Sagun, "Bizim ihracatımızı gerçek ihracat diye adlandırıyorum. İthalat olmayan, yüzde 100 katma değeri ülkemize ait ihracat." değerlendirmesinde bulundu.
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