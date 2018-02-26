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Brüksel'de barınağa gitmeyen evsizler tutuklanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 13:55 | Son Güncelleme

Brüksel'de bir belediye, barınakları kullanmayan evsizleri donma tehlikesinden korumak için tutuklama emri çıkardı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir belediye, "Sibirya soğukları"nın etkili olduğu kentte barınaklara gitmeyen evsizler için tutuklama emri çıkardı.

Etterbek Belediye Başkanı Vincent De Wolf, hava sıcaklığının -10 derecenin altına düştüğü kentte barınaklara gitmeyen evsiz kişilerin donma tehlikesine karşı tutuklanacağını açıkladı.

Kararın barınak imkanlarını kullanmayı reddeden evsizleri korumak için alındığını belirten De Wolf, "Bu hava koşullarında sokakta kalan evsizler, hipotermi geçirebilir, hatta soğuktan ölebilir." diye konuştu.

Kararın hava durumunda değişiklik olmaması durumunda 8 Mart'a kadar geçerli olacağını bildiren Etterbek Belediyesi, "Vali, hukuki olarak ihtiyacı olan kişilerin güvenliğini temin etmekle yükümlüdür." açıklamasını yaptı.

- Turuncu alarm verildi

Diğer yandan, Belçika Kraliyet Meteorolojisi Enstitüsü, ülke genelinde etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle turuncu alarma geçti.

Kuzeyden gelen "kutup havasının" hava sıcaklığında aşırı düşüşe neden olacağı uyarısında bulunan enstitü, doğu ve kuzeydoğudan esen rüzgarlar nedeniyle özellikle gece ve günün erken saatlerinde hissedilen soğukluğun -10 derecenin altına düşebileceğini belirtti.

Belçika yerel basını da ülke genelinde hakim olan dondurucu soğuklar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

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