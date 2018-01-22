Brüksel'de Filistin'e destek gösterisi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir grup tarafından Filistin'in tanınması için gösteri düzenlendi.

Belçika ve Lüksemburg'daki Filistinli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine bir grup, AB kurumlarına yakın John Rey meydanında AB ülkelerine Filistin'in tanınması için çağrıda bulundu.

Belçika'daki Filistin Toplumu Örgütü Başkanı Hamdan Edamiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün buraya AB ülkelerinin, başkenti Kudüs olan Filistin devletini tanıması için çağrıda bulunmaya geldik. Ancak bu şekilde ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına karşı çıkabiliriz." dedi.

Filistin bayrakları ve aralarında Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi'nin de bulunduğu fotoğraflarının bulunduğu pankartları taşıyan gruptakiler "AB Filistin'i tanı", "Kudüs Filistin'in başkentidir", "İsrail'i boykot ediyoruz" sloganları attı.

Gösteri Brüksel'de bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın AB dışişleri bakanlarıyla bir araya geldiği saatlerde düzenlendi.

(AA)