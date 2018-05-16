Brüksel'de Filistin'e destek gösterisi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle gösteri düzenlendi.

Merkez Tren İstasyonu önünde yaklaşık 400 kişi, İsrail'in Gazze'deki katliamını kınamak ve Nekbe'nin yıl dönümü nedeniyle bir araya geldi. İsrail'in saldırılarını durdurmasını talep eden bildiriyi okuyan göstericiler, İsrail karşıtı slogan attı.

Göstericiler, "İsrail'e boykot", "Filistin'e özgürlük, "terörist İsrail" yazılı pankart ve dövizler taşıyarak, İsrail'in adalet önüne çıkartılmasını istedi.

Filistinliler, İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.