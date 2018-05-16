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Brüksel'de Filistinliler için "sessiz" eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 05:32 | Son Güncelleme

Belçikalı aktivistler, Nekbe'nin 70. yılında İsrail tarafından yıkılan 500'den fazla Filistin köyünün isimlerini taşıyarak "sessizlik çemberi" oluşturdu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de aktivistler, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle "sessiz" protesto düzenledi.

Place de la Monnaie Meydanı'nda toplanan yaklaşık 50 aktivist, üstünde İsrail'in yıktığı 500'den fazla Filistin köyünün isimlerinin yazılı olduğu kağıtları yere dizdi ve etrafında "sessizlik çemberi" oluşturdu.

Yaşamını yitiren Filistinliler anısına mumlar yakan göstericiler, ellerinde beyaz bayraklarla sessizce tepkilerini ortaya koydu.

Etkinliğin organizatörü Julie Goditiabois, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nekbe'nin 70. yılında Filistinlilerle birlik mesajı vermek için toplandıklarını ifade ederek "Dün Gazze'de yaşananlar İsrail'in uluslararası hukuka uyması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu." dedi.

Goditiabois, Belçika'nın 12 noktasında benzer eylemler düzenlediklerini ifade etti.

Filistinliler, İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brüksel eylem Filistin Nekbe Sessiz

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