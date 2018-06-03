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Brüksel'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 13:17 | Son Güncelleme

Brüksel'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de havaalanında yapılan inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edilen bir bomba bulundu.

Brüksel Havaalanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bombanın Belçika ordusuna bağlı patlayıcı imha etme birimi DOVO tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, bombanın İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edildiği belirtilirken, imha sürecinin hava trafiğini ve yolcuları etkilemeden gerçekleştirildiği aktarıldı.

İmha ekibinin bir güvenlik çemberi oluşturduğu ve bu süreçte inşaat çalışmalarının geçici bir süreliğine durdurulduğu bildirildi.

İkinci Dünya Savaşı'na sahne olan Belçika'nın Batı Flaman bölgesinde sık sık savaştan kalma mühimmat ele geçiriliyor.

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bomba Brüksel Havaalanı İkinci Dünya Savaşı

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