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Brüksel'de "İran ile nükleer anlaşma" görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 20:16 | Son Güncelleme

Almanya, Fransa ve İngiltere ile AB yetkilileri, Brüksel'de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi ile bir araya geldi

BRÜKSEL (AA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, AB, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan yetkililerle "nükleer anlaşmanın" geleceğini görüştü.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamaya göre, Arakçi'nin Brüksel'deki temaslarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi ihtimali değerlendirildi.

Açıklamada, AB, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın görüşmede İran nükleer anlaşmasının sürmesine desteğini yinelediği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
görüşme İRAN nükleer anlaşma

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