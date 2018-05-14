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Brüksel'de "Ortadoğu’da Etnik ve Dini Şiddet Kurbanları" Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:55 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın, Türkiye'nin bölgede etnik ve dini şiddete maruz kalan topluluklara desteğini anlattı

BRÜKSEL (AA) - Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın, Ortadoğu'da etnik ve dini şiddete maruz kalan topluluklara Türkiye'nin verdiği destek hakkında bilgi verdi.

Belçika Dışişleri Bakanlığının girişimiyle Brüksel'de düzenlenen “Ortadoğu’da Etnik ve Dini Şiddet Kurbanları” konulu konferansta konuşan Yalçın, Türkiye’nin bölgedeki etnik ve dini temelli şiddetten zarar gören topluluklara desteğini anlattı.

Büyükelçi Yalçın ayrıca ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının sakıncalarına dikkati çekti.

Ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler kapsamında Belçika Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dirk Achten ile görüşen Yalçın, ikili ilişkiler ve Irak ile Suriye’deki durum olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

- "Bölgede istikrar sağlanmalı"

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders ise konuşmasında bölgede önceliğin istikrar çalışmalarına verilmesi gerektiğini söyledi.

Konferansın Ortadoğu'daki farklı toplumların bir arada uzlaşı ve barış içinde yaşayabilmelerinin önemine dikkati çekmeyi amaçladığını kaydeden Reynders, suçlu olan kişilerin hesap vermesi için adalet karşısına çıkarılmaları gerektiğini vurguladı.

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Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın Didier Reynders etnik ve dini şiddet

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