BRÜKSEL (AA) - Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın, Ortadoğu'da etnik ve dini şiddete maruz kalan topluluklara Türkiye'nin verdiği destek hakkında bilgi verdi.
Belçika Dışişleri Bakanlığının girişimiyle Brüksel'de düzenlenen “Ortadoğu’da Etnik ve Dini Şiddet Kurbanları” konulu konferansta konuşan Yalçın, Türkiye’nin bölgedeki etnik ve dini temelli şiddetten zarar gören topluluklara desteğini anlattı.
Büyükelçi Yalçın ayrıca ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının sakıncalarına dikkati çekti.
Ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler kapsamında Belçika Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dirk Achten ile görüşen Yalçın, ikili ilişkiler ve Irak ile Suriye’deki durum olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
- "Bölgede istikrar sağlanmalı"
Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders ise konuşmasında bölgede önceliğin istikrar çalışmalarına verilmesi gerektiğini söyledi.
Konferansın Ortadoğu'daki farklı toplumların bir arada uzlaşı ve barış içinde yaşayabilmelerinin önemine dikkati çekmeyi amaçladığını kaydeden Reynders, suçlu olan kişilerin hesap vermesi için adalet karşısına çıkarılmaları gerektiğini vurguladı.
Filistin hükümeti, Gazze'deki katliamla ilgili yazılı açıklama yaptı
FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!
Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı
İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki
Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama
Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor
Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler
Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti
4 yıl dünyayı gezerek Güzellik Atlası çıkardı
Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum