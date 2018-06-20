BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, 28-29 Haziran'da Brüksel'de üye ülkelerin liderlerini bir araya getirecek zirve öncesinde pazar günü sığınmacı konusunu görüşmek için "mini zirve" düzenleyeceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Juncker, "Gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde pazar günü Brüksel'de göç ve sığınmacı konusuna çözüm bulmak isteyen liderlerle gayriresmi bir çalışma toplantısı düzenliyorum." açıklamasında bulundu.
Juncker, toplantıya hangi üye ülkelerin katılacağına dair bilgi vermezken mesajında, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Malta Başbakanı Joseph Muscat, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ve İspanya hükümetinin resmi sosyal medya hesaplarını etiketledi.
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