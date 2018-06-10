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Brüksel'de sığınmacılara destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 20:08 | Son Güncelleme

Brüksel'de sığınmacılara destek gösterisi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve üye devletlerin göç politikaları Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto edildi.

Kuzey tren garı (Gare du Nord) önünde toplanan binden fazla gösterici, sığınmacılara destek gösterisi yaptı.

Oturma ve çalışma izni verilmeyen sığınmacılarla birlik sloganları atılan gösteride, uzun süredir Belçika'da bulunan ancak yasal belgesi olmayan sığınmacılara insani koşullar sağlanması çağrısında bulunuldu.

Gare du Midi Tren Garı'nda sona eren eylemi çeşitli sendikalar ve sivil toplum örgütleri organize etti.

Brüksel'de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel'de sığınmacılara destek gösterisi

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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
15 / 23

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi

Brüksel’de sığınmacılara destek gösterisi
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AB Brüksel destek sığınmacı

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