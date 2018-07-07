HABER

Brüksel'de Trump protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 19:06 | Son Güncelleme

Binlerce kişi, gelecek hafta NATO zirvesi için Brüksel'e gelecek Trump aleyhinde protesto gösterisi düzenledi

BRÜKSEL (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta düzenlenecek NATO zirvesi için geleceği Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Belçika'daki çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sendikaların çağrısı üzerine binlerce kişi, Trump karşıtı gösteri için NATO ve çeşitli Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel’in Kuzey Tren Garı önünde buluştu.

Protestocular, üzerinde "Trump’ı durdurun", "Küçük ellerini haklarımdan uzak tut", "İklim değişikliği yalan değil" ve "Cehennem çukurumuzdan uzak dur" yazılı döviz, pankart ve flamalar açtı.

Öte yandan gösteriye Filistin yanlısı gruplar da destek verdi. "Trump hoş gelmedi: Barışı yeniden yüceltelim" sloganıyla yürüyen Filistin destekçileri, Trump ve ABD'nin Ortadoğu politikaları aleyhinde sloganlar attı.

Belçika polisi, protesto nedeniyle çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

ABD Başkanı Trump aleyhinde sloganlar atan grup, olaysız dağıldı.

NATO Zirvesi 11-12 Temmuz tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek.

PARTNERSokaklarda kendinden geçtiSokaklarda kendinden geçti
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!
ABD savaş gemisi boğazdan geçtiABD savaş gemisi boğazdan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brüksel gösteri Trump

En Çok Okunan Haberler

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 2 işçi için ekipler harekete geçti!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 2 işçi için ekipler harekete geçti!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şehit Astsubay İsa Boztoprak'ın cenazesinde skandal olay!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şehit Astsubay İsa Boztoprak'ın cenazesinde skandal olay!

Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.