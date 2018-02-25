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Brüksel’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 22:33 | Son Güncelleme

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla 10 Sivil Toplum Kuruluşu’nun (STK) öncülüğünde “Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik” mitingi düzenlendi.Avrupa Birliği Merkezleri’nin de bulunduğu Schuman Meydanı’nda düzenlenen mitinge; Belçika’nın tüm bölgelerinden Türk kökenli vatandaşların yanı sıra Almanya ve Fransa gibi Belçika’ya komşu ülkelerden de katılım oldu.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla 10 Sivil Toplum Kuruluşu’nun (STK) öncülüğünde “Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik” mitingi düzenlendi.
Avrupa Birliği Merkezleri’nin de bulunduğu Schuman Meydanı’nda düzenlenen mitinge; Belçika’nın tüm bölgelerinden Türk kökenli vatandaşların yanı sıra Almanya ve Fransa gibi Belçika’ya komşu ülkelerden de katılım oldu. Brüksel’deki mitinge Belçika’da siyaset yapan Türk kökenli siyasetçiler de katıldı. Brüksel Bölge Millet Vekilleri Şevket Temiz ve Hasan Koyuncu’nun yanı sıra Schaerbeek Belediye Başkan Yardımcısı Sait Köse ve yeni kurulan BE.ONE Partisi Eş Başkanı Meryem Kaçar da mitingde yer aldı.
Belçika ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başlayan miting, şehitler için Kur’anı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam etti.
Türk Bayraklarıyla al renge boyanan Schuman Meydanı tarihi günlerinden birine sahne olurken, mitinge katılan yurttaşlar Türkiye’nin kendini savunma hakkını, bu merkezden dünyaya duyurmak istediklerini ifade etti. Binlerce kişinin katıldığı mitingde, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” şeklinde sloganlarla Afrin Harekatı’nda şehit düşen askerlerimiz anıldı. Bu arada, bu harekatta şehit düşen her askerin isimleri anons edilerek, halk tarafından ‘Burada!’ cevabı alındı. Mitingde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sık sık sloganlar atılması dikkat çekti.
Belçika UETD Başkanı Basir Hamarat, bu mitingin son olmayacağını, Türkiye’nin haklı davasını Avrupa’da vatandaşlarla birlikte savunmaya devam edeceğini söyledi.
Türkiye’den gelen AK Parti Milletvekili Mehdi Eker ise yaptığı konuşmada, Afrin Harekatı’nın özellikle çarpıtıldığını ve harekatın özellikle Kürtlere yönelik bir saldırı gibi sunulduğunu ifade ederek; bu kara propagandanın amacına ulaşamayacağını söyledi. Mehdi Eker, “Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerin en iyi dostudur. Kürt halkına asıl büyük zulmü PKK gibi terör örgütleri yapmaktadır” dedi.
“Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik” mitingi, yapılan basın açıklaması ve Şehitler adına okunan duayla olaysız şekilde son buldu.

Brüksel’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi

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Brüksel’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi

Brüksel’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi
2 / 7

Brüksel’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi

Brüksel’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi
3 / 7

Brüksel’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi

Brüksel’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi
4 / 7

Brüksel’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi

Brüksel’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi
5 / 7

Brüksel’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi

Brüksel’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi
6 / 7

Brüksel’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi

Brüksel’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi
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Brüksel’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi

Brüksel’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi
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